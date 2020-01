Volanti d’Oro 2020, a Messina gli Oscar del Motorsport Siciliano

Domenica 9 febbraio al Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina, a partire dalle ore 16 e fino alle 21, si terrà l’edizione 2020 dei Volanti d’Oro, gli Oscar del Motorsport Siciliano e del Sud Italia. Come sempre l’organizzazione curata dal Patron Marcus Salemi è già al lavoro per organizzare l’evento al meglio.

Il format di Volanti d’Oro 2020 prevede otto categorie in gara: Rally, Salite, Slalom, Kart, Fuoristrada, Regolarità Autostoriche e Velocità Sperimentale. Le varie categorie sono già online sulle piattaforme social (facebook) e sul sito internet (www.volantidoro.it).

Il voto online degli appassionati di Motorsport inciderà per il 50% mentre il restante 50% sarà determinato dalla giuria tecnica, formata da giornalisti di settore. Continua a leggere su motoriedintorni.com.









