Trapani, l’Agenzia delle Entrate condannata a risarcire i proprietari di un immobile

La commissione tributaria provinciale ha condannato l’Agenzia delle Entrate a pagare i comproprietari di un immobile di valore storico turistico.

Secondo l’Agenzia e la Guardia di Finanza i proprietari avrebbero messo su un’attività con scopo commerciale e lucrativo e non dunque limitarsi a godere dei frutti diretti e indiretti.

Di tutt’altro parere, invece, la decisione della commisione tributaria, secondo la quale, c’è stato un abuso da parte dell’Agenzia delle Entrate che non aveva alcuna utilità a perseguire l’illecito contestato. E per questo ha deciso una liquidazione del danno nei confronti dei proprietari di 3500 euro ciascuno.











