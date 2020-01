Trapani, Giacomo Tranchida: «Lipari annaspa in cerca di visibilità»

Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, non ci sta e risponde alle accuse del Consigliere Giuseppe Lipari circa una pessima gestione delle manifestazioni natalizie in città. Dure le dichiarazioni del Primo Cittadino.

«Quando il confronto politico esula dal suo naturale alveo – esordisce Tranchida – e sfocia nella contumelia e nell’aggressione dell’altrui dignità ed onorabilità, oltre che delle persone anche dei rappresentanti istituzionali, anche se considerate avversarie, non rimane che chiedere ausilio alla competente autorità giudiziaria, l’unico organo, in uno stato democratico, che può perseguire e arginare simili condotte di reato. Il consigliere Lipari – prosegue – da tempo a corto di argomenti politici annaspa nel vano intento di ottenere visibilità. In questa occasione, tuttavia, ha oltrepassato il segno diffamando gravemente l’Ente Comune nelle sue articolazioni, la Giunta ed infine il sottoscritto. Un simile …









Leggi la notizia completa