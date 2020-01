Tentata rapina in farmacia. Arrestato un uomo a Mazara

Entra in farmacia per fare una rapina, ma viene immediatamente arrestato.

E’ successo a Mazara del Vallo, protagonista un uomo di 54 anni, Boussoffara Lotfi. L’uomo ieri sera era entrato in una farmacia e dopo aver minacciato le dipendenti ha tentato di farsi dare i soldi. Ma non è riuscito nell’intento e ha deciso di prelevare alcuni farmaci e occhiali da sole esposti. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che lo hanno arrestato. Ecco i dettagli nella nota.

Continuano in maniera incessante le attività di contrasto ai reati predatori commessi sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo. L’odierno sforzo operativo prodotto dai militari dell’Arma, e per lo specifico servizio, dai militari della Sezione Radiomobile, diretta dal Maresciallo Maggiore Fontana, è rivolto a contrastare con elevata determinazione, il delicato fenomeno dei reati predatori.

In tale ambito, i Carabinieri della Compagnia di …









