Sicilia, i rendiconti dei 5 Stelle all’Ars. Sergio Tancredi il più moroso

Come nel parlamento nazionale, anche in Sicilia c’è qualche deputato regionale indietro con rendiconti e restituzioni.

Anche qui, sull’Isola, alcuni grillini hanno “dimenticato” di rendicontare e dichiarare indennità e spese, e di restituire quella parte in più prevista nel regolamento 5 Stelle.

C’è chi per tutto il 2019 non ha rendicontato nulla, e di conseguenza neanche restituito.Come Sergio Tancredi, deputato regionale di Mazara del Vallo, al suo secondo mandato all’Ars. Da quando è all’Assemblea regionale siciliana, Tancredi ha restituito circa 183 mila euro. Ma i suoi rendiconti si fermano al dicembre del 2018. Un anno pieno di morosità. Come documentato sul sito tirendiconto.it, Tancredi ha ricevuto a dicembre 2018, ultimo mese rendicontato, 8356,59 euro in totale, di cui ha restituito 2821,94 euro, l’indennità è stata di 3250 euro, il totale delle spese documentate è stato di 2284,65 euro. La maggior parte di queste spese, per 1653,75 euro è per …









Leggi la notizia completa