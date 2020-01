Si è chiuso il tesseramento del Pd in provincia di Trapani. E non è andato tanto bene

Movimento all’interno dei partiti politici, il Pd ha chiuso il suo tesseramento online il 7 gennaio, non c’è ancora un dato definitivo ma il numero dei tesserati in tutta la provincia di Trapani dovrebbe non superare i mille.

Si è tesserato il sindaco Giacomo Tranchida, alcuni consiglieri comunali di chiara provenienza di centrosinistra come Marzia Patti, l’assessore Dario Safina, la vecchia guardia Ninni Passalacqua e sua figlia Giulia, consigliera comunale, Valentina Villabuona, il segretario uscente Francesco Brillante, Peppe Pellegrino assessore in carica.

A Marsala c’è incertezza su alcuni componenti della giunta ma il numero di tessere dovrebbe essere poco più di una cinquantina.

Si va verso il congresso provinciale con la voglia di arrivare ad una candidatura unitaria, in ballo ci sono dei nomi come quello di Pasquale Calamia e di Camillo Oddo, tuttavia indiscrezioni di partito dicono che questi nomi …









