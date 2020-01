Santa Ninfa, I ForeWay al Murphy’s Pub

Sabato 11 gennaio il gruppo trapanese “ ForeWay suonerà al Murphy’s Pub in via Piersanti Mattarella, 29.

La band, costituita nel 2013, propone musiche Elettro Pop- Soul ed è formata da Gianluca Almanza alle tastiere, Giuseppe Ernandez al basso elettrico, Enrico Di Bella alla chitarra, Vito Vultaggio alla batteria e dalla cantante Mariel Inglese.

I foreWay da alcuni anni sono la BAND ufficiale della Società Trapani Calcio; infatti lo scorso anno sono stati tra i protagonisti dei festeggiamenti della squadra siciliana per la promozione in serie B ed hanno suonato di fronte a 6000 spettatori. Di recente il gruppo ha pubblicato un nuovo album “Nineteen” ed alcuni video; tra i singoli più famosi: “Lullaby” e “The Mentalist”

Stefano Caruso









