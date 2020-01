Ricapitalizzazione Airgest: Enac boccia piano di risanamento? Ombra: “Ma quando mai…”

E’ bastato un lancio d’agenzia per gettare acqua sul fuoco dei bollori che in questo momento alimentano la speranza della rinascita dell’aeroporto di Birgi. L’AGI ha infatti pubblicato ieri che, in merito alla tanto auspicata ricapitalizzazione della società Airgest, guidata da Salvatore Ombra, la Corte dei Conti in sede di verifica del bilancio regionale, avrebbe preso atto della valutazione formulata dall’ENAC che ha giudicato il piano di risanamento della società aeroportuale “non valutabile in quanto privo della parte descrittiva ed argomentativa necessaria per una sua compiuta contestualizzazione e comprensione”. Apriti cielo, insomma, anche perché la legge 124/215, meglio nota come legge Madia, impedisce il rifinanziamento delle società con bilanci in perdita reiterati nel tempo e pertanto le certezze sulla ricapitalizzazione Airgest, hanno vacillato.

A smentire tutto però è lo stesso presidente Ombra, il quale, ieri …









