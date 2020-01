Orlando, Sciascia e l’intitolazione allo scrittore della biblioteca comunale di Palermo

di Marco Marino

Quando viene citato il famoso articolo di Leonardo Sciascia sui «professionisti dell’antimafia» (Corriere delle Sera, 10 gennaio 1987), molti si ricordano di segnalare, e stigmatizzare, il riferimento alla “promozione” del giudice Paolo Borsellino; gli stessi, però, dimenticano all’interno del pezzo l’allusione, non troppo velata, a un sindaco dell’epoca, «un sindaco che» – sostiene lo scrittore racalmutese – «per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi – in interviste televisive e scolastiche, in convegni, conferenze e cortei – come antimafioso: anche se dedicherà tutto il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per occuparsi dei problemi del paese o della città che amministra».

Si trattava di Leoluca Orlando, che alla fine degli anni Ottanta era al suo primo mandato.

Ed è lo stesso sindaco che l& …









Leggi la notizia completa