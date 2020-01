Nuovo CdA al Trapani Calcio: Pino Pace verso la presidenza

Il socio unico Alivison Transport, proprietario del Trapani Calcio, ha indicato il nuovo consiglio d’amministrazione granata. Entrano due “rappresentanti del territorio”, Pino Pace Presidente della Camera di Commercio trapanese, e Massimo Marino; ritornano i 4 dimissionari Monica Pretti, Carlo Maria Medaglia, Luigi Foffo e l’avvocato Paolo Giuliano. Quest’ultimo sarà, anche, il nuovo amministratore delegato granata. Non è stato confermato, invece, Luca Nember che resterà nella sua veste di direttore sportivo.

Il consiglio, dunque, sarà composto da 6 membri sui 7 possibili. Il Presidente della Camera di Commercio Pace molto probabilmente sarà il nuovo numero uno del sodalizio granata, come Presidente del CDA, mentre l’editore Marino avrà la delega alla comunicazione, marketing e relazioni esterne “sul territorio”. Insomma un vero cambio di rotta per la società granata. E’ possibile, infatti, che già sabato mattina, …









