Mazara, servono: la bonifica di molte aree (non solo di Capo Feto), una seria videosorveglianza, ed un num. tel. (funzionante) per le segnalazioni.

Questa mattina abbiamo ricevuto una nota dal Comune di Mazara del Vallo in merito ad un sopralluogo effettuato dal sindaco Salvatore Quinci nell’Oasi di Capo Feto, soggetta in alcune parti, da alcuni anni a questa parte, di depositi abusivi di rifiuti per l’incuria e comportamenti incivili.

A seguito del sopralluogo, al quale hanno partecipato anche l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Reina ed il responsabile del Servizio “Aree Protette” del Libero Consorzio Comunale di Trapani Roberto Fiorentino, lo stesso primo cittadino ha evidenziato la necessità della bonifica dell’area entro tempi brevi. Quinci ha inoltre sottolineato la “necessità di regolamentare la fruizione dell’area ed iniziative anche ricreative che consentano all’Oasi uno sviluppo eco compatibile. Il recupero dell’area protetta di Capo Feto –ha dichiarato- è un obiettivo prioritario della nostra Amministrazione che intendiamo …









