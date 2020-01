Mazara, certificazione online

Sono giunte segnalazioni da parte dell’utenza relative a difficoltà tecniche inerenti l’accesso al servizio di certificazione online. Questo ufficio stampa ha assunto notizie in merito, apprendendo dagli uffici preposti che è in corso una procedura di aggiornamento licenze software e che pertanto il servizio di certificazione online potrà essere ripristinato presumibilmente a partire dalla prossima settimana.

E’ regolarmente disponibile, invece, l’app SolariQ per la prenotazione dei ticket per i servizi erogati dai servizi demografici come evidenziato nella nota stampa diramata ieri.









