Marsala, entro il 30 gennaio i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere al Comune il conto relativo alla gestione del 2019

Occorre utilizzare un modello ministeriale scaricabile sul sito del Comune di Marsala

I gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili. Essi sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e sono tenuti per legge a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione.

A tal fine, i responsabili delle strutture ricettive devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio 2020 il conto della gestione relativo all’anno 2019, redatto su apposito modello ministeriale (scaricabile dalla modulistica presente sul sito del Comune di Marsala) o compilabile direttamente dal software di gestione dell’imposta di soggiorno.

Il conto giudiziale della gestione, modello 21, deve essere trasmesso al Comune di Marsala esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva alla voce AGENTE CONTABILE, entro il 30 gennaio 2020.

