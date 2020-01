Marsala 2020. Carini esce di scena. Ombra verso la candidatura. Maggio ha già la lista

La finestra delle amministrative va dal mese di aprile fino al mese di giugno 2020, entro questo lasso di tempo Marsala andrà al voto e rinnoverà il consiglio comunale e il Primo Cittadino.

Si susseguono le riunioni per trovare la quadra delle candidature sia nel centrodestra che nel centrosinistra.

Intanto un candidato sindaco certo c’è, si tratta di Diego Maggio, al momento una lista civica composta e sostenuta, come lui stesso ha affermato, da “Personalità critiche di questo PD come Antonio Parrinello, Luigi Giacalone, Pino Ferracane, Luca-Lillo Badalucco, Matteo Anastasi, Rino Bonomo. Ci sono i simpatizzanti e critici del M5S, esponenti del cattolicesimo democratico, del sindacato, dell’associazionismo anche laico, dell’idea liberale e socialista, del volontariato (Marcella Pellegrino, Mariella Domingo), dell’ambientalismo (Massimo Fundaro’). Molti i professionisti come l’ingegnere Pipitone, l’avvocato Di Pasquale, dr. Casano, avv. Arangio, arch. Mauro, dott. Pantaleo, dott. …









Leggi la notizia completa