Le stragi sulle strade siciliane. Da Trapani a Ragusa, da Palermo a Catania

Dallo svincolo di Fulgatore nel Trapanese a Ispica nel Ragusano, da Villabate nel Palermitano a Palagonia nel catanese per arrivare alla Palermo-Mazara del Vallo.

Una strage continua sulle strade siciliane iniziata lo scorso anno e continuata nei primi giorni del 2020. Se il mese scorso è stato drammatico, gennaio non è da meno, sei le vittime tra lunedì sera e ieri. Una lunghissima scia di sangue che attraversa tutta l’Isola.

10 vittime al giorno in Italia – Troppi incidenti nelle strade siciliane e italiane, le vittime della strada anziché diminuire, come dovrebbe essere, stanno aumentando, con 10 vittime al giorno in Italia. Sono questi i i dati tragici delle tanti morti sulle strade. E le morti in Sicilia confermano le stime su tutto il Paese di Istat e Aci sui dati preliminari relativi al 2019. La mortalità stradale in Italia continua ad aumentare sulle autostrade con un +25%. I …









