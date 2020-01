Le festività a Triscina, Danimarca: “Tantissimi visitatori”

“L’Epifania tutte le feste porta via” e, come dice il proverbio, la Befana 2020 é arrivata anche a Triscina chiudendo alla grande le festività natalizie di quest’anno. Quattro domeniche di divertimento, quelle organizzate dalla LD Communication, un progetto con tanti eventi significativi che la nostra Associazione ha ben apprezzato, assieme a tantissimi visitatori e cittadini di Castelvetrano.

Un periodo così bello che interessa le festività natalizie va chiuso nel migliore dei modi, ed è quello che è accaduto a Triscina proprio con l’arrivo della Befana, tanto attesa . “Siamo stati ben lieti di collaborare con la LD Communication di Alessandro Quarrato, le parole del presidente di “ProgettoTriscina”, cui va il nostro plauso per essere riuscito a riempire il teatro di Triscina con migliaia di persone che, per ben quattro domeniche, hanno avuto modo di assistere a spettacoli, esibizioni …









