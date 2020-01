Con propria disposizione la dirigente della Polizia Municipale, Michela Cupini, ha disposto la chiusura – da oggi e per un periodo di 30 giorni – della S.P. 84 nel tratto compreso fra la Rotonda che porta al Lido Signorino e l’incrocio di Torre Sibiliana in contrada Fossarunza. L’ordinanza è stata adottata per consentire i lavori di realizzazione della condotta fognaria nella zona lidi. Saranno le imprese incaricate dei lavori a porre la relativa segnaletica con opportuno preavviso e a disciplinare l’accesso per i residenti del luogo.L’articolo Lavori alle fognature: chiusa anche la SP 84 fino a Sibiliana proviene da Itaca Notizie.









