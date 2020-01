Ingresso gratuito a “La Giungla Incantata Park” il 12 gennaio a Trapani!

La Giungla Incantata Park è l’unico parco giochi a Trapani interamente “a tema” che fa immergere i bambini nella magia della giungla. L’attività, ormai ben consolidata nel territorio trapanese da 7 anni, è un punto di riferimento per il divertimento dei bambini da 0 a 12 anni che vogliono passare un pomeriggio di gioco o che vogliono festeggiare il loro compleanno.

Il parco è composto da un playground, con un’estensione di 10m di larghezza, 5m di profondità e 5m di altezza, una struttura solidissima con appositi certificati per la massima sicurezza dei vostri bambini. La struttura si estende su 3 elevazioni ed ogni piano contiene differenti tipologie di gioco e vari ostacoli tra cui il grande scivolo a chiocciola, rampicate, la carrucola, una grande piscina palline e un saltarello per due.

La Giungla Incantata Park è la location ideale anche per festeggiare il compleanno dei vostri bambini con diverse soluzioni e prezzi …









Leggi la notizia completa