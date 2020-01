Incidente sulla Palermo – Mazara del Vallo. Giovane salvata con un’operazione innovativa

Un intervento in emergenza in laparoscopia con la tecnica del “packing” per trattare una grave lesione al fegato. Una tecnica innovativa ha salvato la vita a una donna di 30 anni, vittima di un grave incidente stradale a metà dicembre sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. La paziente è adesso fuori pericolo ed è stata dimessa.

L’operazione è stata condotta a Villa Sofia, grazie a un’azione concertata fra l’Unità operativa di chirurgia d’urgenza e il Trauma center. L’intervento di laparoscopia è stato praticato mediante quattro piccole incisioni addominali (una per l’introduzione della telecamera, le altre tre per gli strumenti operatori).

L’intervento aveva un duplice scopo, diagnostico e terapeutico. Circa 48 ore dopo, si è proceduto a nuovo intervento, sempre con tecnica laparoscopica, di rimozione delle garze laparotomiche.

“Dopo un eccellente decorso post-operatorio – si legge in una nota -, la paziente è stata dimessa nove giorni dopo l’intervento, in buone condizioni …









Leggi la notizia completa