Il dott. Gaspare Ingargiola nominato Responsabile regionale UNPI

Il Presidente dell’Unione Nazionale Professionisti Italiani, il dott. Salvatore Vigorini, ha nominato il dott. Gaspare Ingargiola Responsabile regionale UNPI.

L’UNPI ha come obiettivi: tutelare gli interessi dei Liberi Professionisti; promuovere una elevata formazione professionale dei Professionisti; promuovere l’incontro ed il dialogo tra i Professionisti appartenenti alle diverse categorie al fine di creare interscambi tra di loro; promuovere la cooperazione con tutte le sigle, associazioni ed organizzazioni presenti in Italia i cui scopi e il cui operato siano in sintonia con gli scopi sociali dell’UNPI; organizzare convegni, conferenze, incontri, dibattiti e tavoli di confronto fra soggetti pubblici e privati coinvolgendo gli associati.

Gaspare Ingargiola, già responsabile provinciale CIFA e responsabile CIFA delle relazioni industriali con la Tunisia, dopo la nomina a responsabile regionale UNPI ha così dichiarato: “sono molto grato al Presidente Vigorini per la nomina; è un onore per …









