I libri da leggere nel 2020

Il 2020 porta tante novità negli scaffali delle librerie. Tra romanzi, saggi e raccolte di racconti è sempre difficile scegliere quali libri scegliere. Ecco quindi una lista dei libri in uscita nel 2020.

L’angelo di Monaco, Fabiano Massimi

Un thriller in equilibrio tra realtà storica e avvincente finzione, un viaggio all’inseguimento di uno scampolo di verità in grado, forse, di restituire dignità alla prima, vera vittima della propaganda nazista: la giovane e innocente Geli Raubal.

I bambini di Svevia, Romina Casagrande

Il romanzo che ha avuto il coraggio di far luce su un capitolo poco conosciuto della storia italiana

Per tre secoli, e fino alla seconda guerra mondiale, furono chiamati i “bambini di Svevia“: costretti a un terribile viaggio a piedi attraverso le montagne, venivano venduti nei mercati del bestiame, dalle stesse famiglie, per lavorare nelle fattorie dell’Alta Svevia.

Cose …









