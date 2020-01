Finiscono le feste ma lo spettacolo continua!

Nonostante la fine delle festività natalizie che hanno visto in Sicilia numerosi eventi e spettacoli di attrazione turistica e di svago per i cittadini, continua la musica e lo spettacolo con altri grandi eventi in giro per la Sicilia.

Oltre agli spettacoli che quasi ogni sera allieteranno il palco del teatro Massimo di Palermo con concerti e opere liriche, nel mese di gennaio due grandi artisti italiani verranno a trovarci in Sicilia.

Si comincia con Nek che per due sere si esibirà in Sicilia, partendo il 16 gennaio 2020 alle ore 21,00 al teatro Metropolitan di Catania e finendo il tour siciliano il 18 gennaio 2020 alle ore 21.00 al Teatro Golden di Palermo.

Ma non finisce qui, sempre al Metropolitan di Catania uno dei più famosi artisti italiani nel mondo si esibirà con il suo spettacolo nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 2020. Si tratta dell’attore Christian de Sica.

Christian De Sica …









Leggi la notizia completa