Erice, Tea Ranno presenta all’Alberghiero “L’Amurusanza”

Dopo la pausa scolastica per le festività natalizie, riprendono all’Istituto Alberghiero di Erice gli appuntamenti in programma nell’ambito della rassegna culturale “Incontro con l’Autore”. Il prossimo, quarto in elenco, si terrà il 16 gennaio alle ore 18, alla Libreria Galli – co-organizzatrice dell’iniziativa con la scuola, in via Manzoni a Erice Casa Santa – con la scrittrice siciliana, romana d’adozione, Tea Ranno, autrice del romanzo “L’amurusanza”.

“L’amurusanza” è un racconto di ribellione, forza, reazione. “E’ un libro di speranza – sostiene la stessa Ranno – un’esortazione al cambiamento, che nasce dalla condivisione di un ideale comune e dalla lotta per un bene comune: salvaguardare un pezzo di paradiso. E il nostro mondo è un pezzo di paradiso”.

“In Italia – aggiunge l’autrice – abbiamo …









Leggi la notizia completa