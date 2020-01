Click to be happy, “Trapani in particolare” Mostra fotografica

Domani alle 10, a Palazzo Cavarretta, in corso Vittorio Emanuele 3 a Trapani, prenderà il via la III edizione della Mostra fotografica “Click to be happy”.

Quest’anno, “Click to be happy”, con il tema “Trapani in particolare”, racconterà il centro storico del capoluogo attraverso gli scatti realizzati dagli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G.B. Amico”.

La mostra rappresenta il momento finale di un percorso didattico basato su un compito autentico e di realtà. L’indirizzo Grafica e Comunicazione, infatti, si caratterizza per un approccio didattico altamente innovativo che rende gli studenti protagonisti attivi di percorsi utili allo sviluppo di specifiche competenze richieste dal settore professionale e culturale di interesse.

La Mostra rimarrà a Palazzo Cavarretta il 10 e l'11 gennaio, con i seguenti orari di apertura: Mattina: dalle 9 alle 13 – Pomeriggio: dalle 15:30









