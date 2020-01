Bimbo morto schiacciato da una cassettiera. Ikea risarcisce con 46 milioni

Ikea risarcirà con 46 milioni di dollari ai genitori del piccolo Jozef Dudek di due anni che nel 2017, è morto nella sua casa di Buena Park, in California, schiacciato da una cassettiera di più di 30 chili prodotta dal gigante svedese dell’arredamento. Sono stati i genitori, Joleen e Craig, a intentare causa presso il tribunale di Philadelphia.

L’accusa era quella di non aver avvisato i clienti di ancorare la cassettiera al muro, nonostante l’azienda fosse a conoscenza del pericolo di ribaltamento di quel modello, Malm. Ikea, infatti, aveva inizialmente offerto un kit di ancoraggio a muro gratuito ai suoi milioni di clienti, prima di emettere un richiamo ufficiale della cassettiera.

Ora la coppia devolverà un milione di dollari a diverse associazioni che si occupano di sensibilizzare e chiedere verifiche più rigorose per i mobili. Non è la prima volta che viene stabilito …









