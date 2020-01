Al via a Marsala i festeggiamenti per la Madonna della Cava

Prendono il via domani nel Santuario della Santa Patrona Maria Santissima della Cava, le celebrazioni in occasione del 502° ritrovamento della statuina. Il primo ritrovamento risale al 19 gennaio 1518. Secondo la tradizione la Madonnina fu rinvenuta in seguito a un sogno. Si narra che Maria apparve a Leonardo Savina, frate degli agostiniani calzati che viveva nel nel monastero di Sant’Oliva, e gli disse: “In questa cava è nascosto da secoli un tesoro ed è una mia immagine: affrettati a ritrovarla e adoperati perché nello stesso luogo si edifichi un tempio in mio onore”. La statua era stata occultata nel 700, durante le persecuzioni di Leone III l’Isaurico. Prima patrona della città, la Madonna della Cava l’11 maggio del ’43 accolse nella grotta dove fu rinvenuta la sua effigie circa 100 persone, salvandole dal bombardamento. Ma a 502 anni dal suo ritrovamento, la Madonna …









