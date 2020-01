Vino, terme, lusso: così Montevago si promuove in Cina

Approdano in Cina le eccellenze della Valle del Belìce grazie a un progetto di promozione turistica realizzato dal Comune di Montevago con il supporto della Regione.

L’iniziativa prevede la pubblicazione di un ampio articolo su Montevago, i suoi prodotti tipici e i luoghi da visitare sul portale turistico www.myvacation.cn e la condivisione sponsorizzata per un mese su Weibo (sito di microblogging, ibrido fra Twitter e Facebook, tra i più frequentati della Cina) e su WeChat (servizio di comunicazione attraverso messaggi di testo e vocali per dispositivi portatili, sviluppato dalla società cinese Tencent). La campagna di promozione turistica in Cina è stata sviluppata dall’agenzia di comunicazione In Target.

“Grazie a un progetto di promozione della filiera agroalimentare finanziato dall’assessorato regionale alle Attività produttive e cofinanziato dal Comune – ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – …









Leggi la notizia completa