Trapani, Peppe Bologna querelato dall’ex sindaco Fazio. Il 13 gennaio inizia il processo

L’ex sindaco di Trapani ed ex deputato regionale Girolamo Fazio querela Peppe Bologna e lo porta a giudizio davanti al Tribunale. Bologna, querelato il 16 ottobre del 2017 per diffamazione, ha tenuto ieri mattina una conferenza stampa nel corso della quale ha annunciato che il prossimo 13 gennaio, dinnanzi al Tribunale di Trapani, inizierà il relativo processo, comunicando la lista dei testi e il corposo elenco di documenti depositati.

Bologna non ha parlato soltanto della sua voglia e determinazione di difendersi ma ha evidenziato “il decadimento della città di Trapani a partire dal secondo mandato del Fazio fino ad oggi”. Bologna, difeso ed assistito dall’avvocato Gino Bosco, non ha voluto accennare la linea difensiva anche perché non di sua competenza.

A Bologna è stato contestato il reato di cui all’art. 595 commi 1 e 3 del Codice Penale perché sul sito web (blog) www.peppebologna.it, nel pubblicare un …









