Trapani, la scalinata della discordia

La scalinata della discordia. Il Comune di Trapani ne vuole realizzare una in via Cucuzzella, nella zona delle mura di Tramontana, ma l’iniziativa non piace ai residenti. Anche perché lì, adiacente all’Archivio di Stato, esiste già un antico varco che andrebbe recuperato.

Sulla vicenda è intervenuta la consigliera comunale Anna Garuccio, che con una interrogazione scritta ha invitato l’Amministrazione a riaprire la scalinata storica di via Sant’Anna che andrebbe ad unire, con una passeggiata, il Bastione Conca e il Bastione Imperiale.

“Peraltro – rileva Garuccio , esiste già un finanziamento utile alla realizzazione del progetto su tale collegamento, pari ad 1/3 della spesa da investire per la costruzione della barriera frangiflutti”. Ed ancora: “La scala è ancora oggi il ricongiungimento naturale, unico e originario, che permetterebbe di raggiungere la passeggiata che collegherebbe gli unici due Bastioni cinquecenteschi di …









