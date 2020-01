Trapani, il concerto di Natale della Corale Spe Salvi

Concerto di Natale di gran prestigio quello eseguito la sera dell’Epifania dalla Corale Spe Salvi presso la Chiesa del Collegio dei Gesuiti di Trapani in occasione dei festeggiamenti natalizi “Natale Mediterraneo”.

La splendida cornice del Collegio dei Gesuiti unita all’eleganza estetica e sonora di tutta la corale, hanno caratterizzato l’intero concerto. Incantevoli le voci soliste che hanno ben interagito con il particolare e raffinato programma polifonico eseguito abilmente dal coro accompagnato al pianoforte da Gaetano La Francesca, pianista eclettico e sensibile, sotto la colta ed appassionata direzione di Giacomo D’Angelo.

Il gruppo corale, fondato dallo stesso D’Angelo dieci anni fa per ricordare il giovane Vito Mancuso prematuramente scomparso, ha avuto nel corso degli anni una continua evoluzione artistica, costellata da numerosi successi, proponendo un vasto e diversificato repertorio, spesso costituito da pagine rielaborate in modo attraente ed eseguite con …









