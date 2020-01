Tra cemento e vie “non autorizzate”: racconto di una giornata difficile

Qui la questione non è di colpa, ma di responsabilità e verità. La chiusura dei sei varchi d’accesso all’ex aeroporto militare di Castelvetrano di oggi, ha acceso le luci su una questione che sino a ora era filata liscia senza intoppi ma che oggi salta fuori con le ire dei proprietari di case e villette, improvvisamente, rimasti senza più una via d’accesso alle loro case.

Da poche ore è calato il tramonto in questa giornata lunga e difficile. Da stamattina una ditta incaricata dall’Agenzia del Demanio di Palermo ha collocato, con camion, rimorchio e muletto, cento metri lineari di blocchi in cemento, in gergo barriere New Jersey in calcestruzzo. I sei varchi d’accesso sono stati inibiti e l’ex area militare è stata così isolata e non dovrebbe più tornare a diventare una discarica …









Leggi la notizia completa