Sicilia, quattro incidenti mortali da Palermo a Trapani. Sei vittime in un giorno

Un bollettino di guerra. Per le strade della Sicilia ieri ci sono stati quattro incidenti mortali, con sei vittime in meno di ventiquattro ore.

Un inizio d’anno tragico quello che si registra sulle strade siciliane.

L’ultimo incidente, in ordine di tempo, è quello in cui hanno perso la vita marito e moglie: Giuseppe Brignone, di Pantelleria, e Giuseppa Filingeri. Fatale per loro l’incidente sulla autostrada Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo. Brignone, che viaggiava su una Toyota Yaris, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muretto.

Nel violento impatto è rimasta gravemente ferita la moglie che è deceduta poi all’ospedale sant’Antonio Abate di Trapani. Per estrarre i due occupanti dall’utilitaria sono intervenuti i vigili del fuoco.

Ieri due persone sono morte in uno schianto sulla Palermo-Agrigento, avvenuto all’altezza …









