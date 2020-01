Sicilia, fanno sesso in auto con le portiere aperte. Denunciati per atti osceni

Finisce nei guai una coppia di messinesi beccata in intimità all’interno di un’auto. Si sono appartati in macchina, concedendosi ai piaceri di Venere, lasciando però gli sportelli aperti.

Teatro della scena il viale Giostra nell’omonimo rione a Messina. Ad allertare le forze dell’ordine alcuni passanti che in precedenza avevano filmato la scena con i cellulari.

I due, nuovi secondo alcune testimonianze a questo tipo di comportamento, sono stati denunciati con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.









Leggi la notizia completa