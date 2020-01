Petrosino, Carnevale 2020, svelati i nomi dei primi 4 carri allegorici che sfileranno per le strade cittadine

E torna anche quest’anno l’iniziativa “Officine del Carnevale”

Saranno almeno 4 i carri allegorici che sfileranno per le strade di Petrosino in occasione dell’edizione 2020 del Carnevale di Petrosino, in programma dal 22 al 25 febbraio. Sono state 4, infatti, le adesioni pervenute al Comune a seguito della pubblicazione nelle settimane scorse dell’apposito bando di partecipazione. C’è comunque ancora tempo per l’eventuale adesione alla manifestazione da parte di ulteriori carri o gruppi mascherati. Oltre alle tradizionali sfilate, tornerà anche quest’anno l’iniziativa denominata “Officine del Carnevale”, grazie alla quale chi lo vorrà potrà seguire da vicino la realizzazione dei carri allegorici da parte dei volontari delle associazioni. Attraverso un accordo di collaborazione tra il Comune e le stesse associazioni, infatti, verrà predisposto un adeguato servizio di accoglienza (anche in inglese): ogni sabato …









