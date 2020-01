Partanna, Margherita Asaro prossimo presidente del Rotary Club

Cambio al vertice della sezione locale del Rotary Club, nel corso dell’assemblea dei soci dello scorso 28 Dicembre è stata eletta alla carica di presidente per l’anno rotariano 2021 / 2022 Margherita Asaro, ex assessore della Giunta Catania, imprenditrice e tra i fondatori storici della sezione partannese, che subentrerà al presidente uscente Daniela De Simone.

Il Rotary Club Partanna, che si è distinto negli anni per attività filantropiche e culturali, recentemente ha accolto tra le sue fila due nuovi soci: Giusy Trinceri e Santo Denaro.

Stefano Caruso









