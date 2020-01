On. Lo Curto: “Piersanti Mattarella è e resta il Presidente del popolo siciliano”

L’intervento all’ARS dell’Onorevole Eleonora Lo Curto alla commemorazione di Piersanti Mattarella:

Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Regione, signor Presidente dell’ARS, Autorità, intervenire in questa solenne cerimonia in nome del gruppo parlamentare che rappresento è indubbiamente motivo di grande onore ma anche di altrettanto grande responsabilità sia per la complessa eredità morale e politica lasciataci da Piersanti Mattarella sia per le modalità che posero fine alla sua vita e alla sua straordinaria azione riformatrice, sia per la singolare ragione di dover parlare innanzi al Presidente della Repubblica Italiana che di Piersanti è il fratello.

Quest’ultima considerazione rende assai difficile il compito affidatomi poiché il dovere istituzionale non può prescindere dalla considerazione che questa solenne cerimonia è sicuramente evocativa di fatti e circostanze che toccano la parte più intima e sofferente dei sentimenti umani.

Per quest'ultima









