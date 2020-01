No alle deiezioni canine: a Marsala spunta un segnale in centro

Un misto di curiosità e perplessità ha accompagnato nei giorni scorsi la collocazione di un insolito cartello stradale nel centro di Marsala. Precisamente il segnale è stato collocato dagli addetti dell’ufficio tecnico comunale lungo il marciapiede che segna la biforcazione tra via Stefano Bilardello e via Sanità. Come risulta evidente dall’immagine, si tratta di un divieto di deiezioni canine. Di fatto, dunque, la Polizia Municipale potrà elevare apposite contravvenzioni nei confronti di chi si soffermerà nel suddetto tratto di strada con i propri cani, lasciando che depositino lì i propri bisogni. Pare che il provvedimento sia stato adottato dopo che alcuni residenti o professionisti che operano in zona avevano lamentato la cattiva abitudine di numerosi accompagnatori degli “amici a quattro zampe” di lasciare che gli stessi defecassero impunemente sul marciapiede, alimentando una situazione talvolta incresciosa da un punto …









Leggi la notizia completa