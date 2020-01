Mazara. Presentazione del libro “Donne Disobbedienti” di Ester Rizzo

Sabato 11 gennaio alle ore 18 al teatro Garibaldi si terrà la presentazione del libro “Donne disobbedienti” di Ester Rizzo. L’evento, patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo, è organizzato dal Rotary Club Mazara, in collaborazione con le Associazioni “Palma Vitae”e Toponomastica Femminile.

L’incontro con l’Autrice, dopo i saluti del presidente del Rotary Club Mazara, Domenico Di Maria, sarà introdotto dalla presidente di “Palma Vitae”, Giusy Agueli.

“Ester Rizzo, scrittrice impegnata nell’ambito delle tematiche femminili – sottolineano gli organizzatori dell’evento culturale – torna alle stampe riunendo in questo lavoro di ricerca alcune tra le figure che si sono distinte per la loro disobbedienza. Dalle donne contro le guerre, di tutti i tempi e di tutti i territori, alle disobbedienti indiane, in sari rosa, al fianco di Sampat Pal. Dalle italiane …









