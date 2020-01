Mazara, la Giunta Quinci chiede anticipazione di circa 22 milioni di euro alla Tesoreria comunale

Con la Delibera di Giunta n. 219 dello scorso 30 dicembre l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Salvatore Quinci ha autorizzato il Tesoriere Comunale, la Banca Carige S.p.a., ad effettuare anticipazioni di tesoreria per l’ anno 2020, in forma rotativa ed in funzione delle reali esigenze di cassa dell’Ente, qualora ne sorgano le esigenze, per un importo massimo di € 21.900.000.

Così si legge nella stessa Delibera: “La necessità di provvedere al rispetto dei tempi di pagamento, sommata al ritardo con cui gli Enti provvedono alla erogazione delle somme dovute, nonché la difficoltà a riscuotere i diversi tributi, creano notevoli difficoltà di cassa a questo Comune tali da dover far ricorso alla anticipazione di cassa presso il Tesoriere dell’Ente”

