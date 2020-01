Mazara, disponibile l’APP SolariQ per la prenotazione dei servizi demografici

“Da oggi è disponibile l’APP per richiedere il ticket di prenotazione dei servizi erogati dagli uffici demografici come il rilascio della carta d’identità, i certificati di residenza, i certificati di stato di famiglia ed altre certificazioni. Dopo l’entrata in funzione dell’elimina code e la disponibilità dell’app, il nostro Comune dovrà sempre di più innovarsi per offrire servizi che diano al cittadino la possibilità di ridurre al massimo i tempi di attesa. A breve il sistema dell’elimina code con APP sarà esteso anche al settore tributi”.

Lo ha detto l’assessore comunale all’Innovazione Vincenzo Giacalone annunciando la disponibilità da oggi sia per android che per iphone dell’APP SoalriQ, per la richiesta dei ticket di prenotazione dei servizi demografici.

Dopo avere scaricato l'app, aprendola









