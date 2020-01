Marsala 2020, verso il rush finale: i nomi in campo e i nodi da sciogliere

Le festività natalizie sono ormai in archivio e le manovre di avvicinamento alle amministrative di primavera sono destinate ad ulteriori accelerazioni nei prossimi giorni. In attesa che il Ministero degli Interni comunichi le date in cui si terrà l’imminente tornata elettorale, proviamo a fare il punto della situazione.

Partiamo, ovviamente, dal sindaco in carica, Alberto Di Girolamo, che prima di Natale, nell’intervista rilasciata alla nostra testata, aveva dichiarato di non aver ancora deciso se ricandidarsi o meno. A distanza di quasi tre settimane, non ci sono novità su questo fronte, ma pare scontato che la decisione definitiva verrà annunciata entro fine mese. A quel punto, sarà chiaro se ci sarà un’unica coalizione di centrosinistra o se l’area progressista correrà con due punte (Di Girolamo e Nicola Fici) come già avvenne nel 2007, ai tempi di …









