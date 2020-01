L’isola che non c’è

“Sono rimasto sorpreso quando andando a Bruxelles mi hanno spiegato che per loro la Sicilia non è un’isola perché è collegata con il sistema ferroviari. Quindi niente finanziamenti destinati alle Isole”. Lo ha detto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, incontrando i sindaci del Consiglio regionale dell’Anci a Palermo nei giorni scorsi. Il ministro ha risposto a una serie di richieste arrivate dai sindaci siciliani.

E noi che pensavamo che la nostra Isola fosse “isolata”, appunto. Pochi finanziamenti (e tanti sperperi che spesso sono stati l’anticamera delle ruberie), mafia, criminalità ma anche tanto sole e mare. Resti di antiche vestigia inutilizzati ai fini turistici e piatti gastronomici da presentare nelle trasmissioni televisive. Poi tanta, ma tanta retorica. Nessuno però ci aveva mai detto che a Bruxelles pensano che la Sicilia non è un’Isola. “ …









