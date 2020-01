Ladri rubano nella Chiesa Cristo Re di Mazara

Ladri fanno irruzione nei locali del “teatrino” della Chiesa Cristo Re di Mazara del Vallo.

E’ successo la scorsa notte, e questa mattina è stata fatta la scoperta. Ignoti hanno forzato una delle porte d’accesso e rubato alcuni oggetti da lavoro degli operai che in questi giorni stanno lavorando ai locali. Fortunatamente non ci sono altri segni di scasso e non sono entrati all’interno della chiesa, dove avrebbero potuto rubare altro.

Il perimetro della chiesa è coperto dalle telecamere di sicurezza, le cui immagini saranno oggetto di indagine per risalire ai malviventi.









Leggi la notizia completa