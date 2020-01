Incidente lungo la Palermo-Mazara del Vallo, morta anche la moglie di Giuseppe Brignone

TRAPANI, 08 GEN – Non ce l’ha fatta Giuseppa Filingeri, rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale verificatosi nella giornata di ieri lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo.

La donna, 77 anni, si trovava in auto con il marito, Giuseppe Brignone, 73enne, deceduto sul colpo a seguito del sinistro. Entrambi i coniugi erano originari di Pantelleria.

La 77enne era stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Antonio di Trapani dove si trovava ricoverata in Rianimazione. Nella tarda serata di ieri, a seguito delle gravi ferite riportate, il suo cuore ha cessato di battere.

I dettagli di quanto accaduto nelle scorse ore sono ancora poco nitidi: Giuseppe Filangeri avrebbe perso il controllo della Toyota Yaris su cui si trovava a bordo insieme alla moglie, andando a finire …









