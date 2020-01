Il meteo in provincia di Trapani. Oggi nuvole e un po’ di pioggia, domani sole

Molte nuvole oggi, sereno domani. Dopo giorni di bel tempo oggi potrebbe arrivare un po’ di pioggia in provincia di Trapani. Domani invece si prevede sole splendente. Ecco le previsioni

mercoledì, 8 gennaio: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

giovedì, 9 gennaio: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino …









Leggi la notizia completa