Il grande cuore di Carmelo e Francesca: dono per ragazzi disabili

“Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano”, con le straordinarie parole di Madre Teresa di Calcutta che con una semplicità inaudita pronunciò le più sagge parole di solidarietà mai scritte, vogliamo rendere noto il grande successo per la campagna di sensibilizzazione creata dal Team Giovani Promesse Area Manager SICILIA di Carmelo Certa in collaborazione con la Postural Center della dott.ssa Francesco Velardo.

I due giovani, con il loro lavoro, in prossimità delle feste natalizie, sono riusciti a raccogliere la somma di 750€ che hanno deciso di destinare all’associazione ONLUS “Con Noi e Dopo Di Noi” di Giovanni Quarrato, che lavora da tempo per garantire alle famiglie la continuità, nel tempo, di desideri e progetti per i propri figli, per tutto l’arco …









