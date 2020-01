Il caporalato in Sicilia e nel trapanese. I nuovi schiavi dei campi e la sentenza storica

Segregati e costretti a mangiare cibo scaduto e lavorare tutto il giorno nelle serre e senza paga sottratta dai caporali. L’incubo di alcuni cittadini rumeni è iniziato con la promessa di una vita migliore in Italia. Tutto quello che gli era stato promesso era in realtà un inganno. Interi nuclei familiari rinchiusi in casa e costretti a subire ogni genere di violenza.

“Tratta di esseri umani per sfruttamento lavorativo”. E’ una sentenza storica quella del Gup di Catania: 20 anni di condanna per il capo dell’associazione a delinquere rumena. Il gruppo criminale operava dal 2016 e ha reclutato tantissime persone. Le indagini sono partite grazie alla denuncia di un uomo che ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine. Ora è stato risarcito assieme ad altre vittime, accanto a loro Cgil e Cooperativa Proxima che dal 2003 si occupa di …









