Il bluff dell’assessore Razza sull’ospedale di Castelvetrano. Cittadini ve la date una mossa e scendete in piazza?

Si continua a fare parecchia confusione sulla vicenda del declassamento dell’ospedale di Castelvetrano nella giornata odierna sono usciti ben tre comunicati nei quali si paventa il salvataggio della rianimazione e si smentisce qualsiasi declassamento del nosocomio castelvetranese, ne parliamo in un altro articolo dove li riportiamo integralmente, peccato che i fatti dicano altro. Perché in assenza di una modifica dell’atto aziendale rimane valida quello che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 9/2/19 dov’è è presente il provvedimento dell’assessore Ruggero Razza in particolare a pagina 158 dove è acclarata la perdita di reparti e di posti letto per l’ospedale belicino. Che sia merito del polverone sollevato dal comitato Orgoglio Castelvetranese che da circa 18 mesi ha promosso raccolte di firme, manifestazioni pubbliche, cortei, ha presentato un ricorso al Tar ed ha finalmente …









