I sindaci siciliani hanno incontrato il Ministro per il Sud Provenzano. Ecco com’è andata

Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ha incontrato a Palermo il consiglio regionale dell’Anci Sicilia, l’associazione che raggruppa tutti i Sindaci.

Sono stati affrontati i problemi che i comuni siciliani e in generale quelli del Sud Italia hanno quotidianamente.

È stata sottolineata la necessità di individuare una sede istituzionale stabile per affrontare le singole questioni e risolverle. Su precisi temi che riguardano tutti i comuni d’Italia l’Anci Sicilia ha problemi ad applicare le norme nazionali.

Un’anomalia denunciata nel corso dell’incontro, dalle difficoltà in materia di personale all’assenza di professionalità, ( mancanza di chi mette in piedi i progetti ad esempio; mancanza di un presidio nell’ufficio tecnico) queste cause compromettono l’attività ordinaria e anche la possibilità di utilizzare al meglio le risorse dei programmi operativi regionali e in generale …









