I Forestali attendono di conoscere il loro futuro, tra sentenze e incognite

E’ in fermento la posizione dei lavoratori forestali siciliani sulla questione inerente la vertenza del settore. Dopo la prima vittoria dei lavoratori di Ragusa si attende il passo della Regione Sicilia che deve dare risposte immediate e certe su come intende portare a termine la lunga questione della vertenza forestale e su come vuol muoversi in seno alla recente verdetto del giudice ibleo.

Abbiamo posto il problema ad Antonio David di Forestalinews – “Certamente ora la situazione potrebbe dare un’accelerata alla questione, così come potrebbe rimandarla a tempi migliori, anche perchè esiste la fattibilità che la Regione potrebbe impugnare la sentenza e perdere altro tempo o anni, che i lavoratori non hanno”. Una situazione di contrasto in quanto da un lato c’è la soddisfazione di aver vinto la battaglia avendo riconosciuto lo scempio di trent’anni di precariato, mentre …









